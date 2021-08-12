Павлютс: вакцинация детей до 12 лет от Covid-19 может начаться с конца октября

Вакцинация от Covid-19 детей в возрасте от шести лет может начаться с конца октября, но исследования еще продолжаются, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании комитета по здравоохранению и социальным вопросам Латвийского союза самоуправлений.

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Министр также сообщил, что вакцинация молодежи в настоящее время проходит достаточно активно, а это означает, что те классы и школы, где будет достигнут почти полный охват вакцинацией, будут иметь возможность работать в так называемом зеленом режиме.

"Они смогут работать в своей зоне совершенно бесперебойно, как это было когда-то. В свою очередь все остальные школы будут работать в желтом, полубезопасном режиме, когда каждый либо тестирован, либо вакцинирован, либо переболел. По сути мы идем к тому, чтобы школы с 1 сентября были в желтом режиме", — сказал он.

Предполагается, что все невакцинированные или не переболевшие ученики будут обязаны проходить тест на Covid-19 один раз в неделю. Лаборатории предоставят коробки с номерами классов, и в этих коробках будут пробирки с именами учащихся. В классах будут собраны образцы слюны, а коробки доставлены в лаборатории. Тестирование планируется начать за неделю до начала учебного года — 24 августа.

Министр заявил также, что для обеспечения очной работы школ в обществе и бизнесе придется сохранять ограничения.

По данным министра, к 8 августа вакцинированы 63,9% сотрудников образовательных учреждений. К 4 июля было вакцинировано в общей сложности 44 336 педагогов, к 8 августа их количество увеличилось до 52 786 человек.