Павлютс: вакцинацию детей от Covid-19, возможно, начнем в конце декабря

В конце декабря в Латвии, возможно, начнется вакцинация от Covid-19 детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Об этом министр здравоохранения Дэниел Павютс заявил накануне, после заседания Кабинета министров, сообщает портал Rus.lsm со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Вакцинация детей от Covid-19 в Латвии начнется после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам, которое ожидается в конце текущей недели. Скорее всего, оно окажется благоприятным.

Затем страна сделает заказ специальных вакцин Comirnaty (BioNTech/Pfizer) для детей.

"Конкретной даты, когда в Латвии будет доступна вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет, пока нет. Но не исключено, что это может быть конец декабря", — заявил министр.

В США привиты около 3 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет, и у детей этой возрастной группы побочных эффектов гораздо меньше, чем у взрослых, рассказала эпидемиолог и профессор медицинского факультета Латвийского университета Лилиана Цивьяне.

Подростков от 12 лет в Латвии начали прививать со 2 июня, сейчас для них доступны вакцины Pfizer и Moderna. По закону лица старше 14 лет могут сам принимать решение о вакцинации.