Павлютс вместе с коллегами из Балтии и Скандинавии призывает разъяснить ситуацию с Pfizer

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в пятницу вместе с министрами здравоохранения остальных стран Балтии и стран Скандинавии обратился к европейскому комиссару по вопросам здоровья с призывом разъяснить вопрос о сокращении и задержке поставок вакцины производства BioNTech и Pfizer против Covid-19. Об этом Павлютс сообщил в Twitter.

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"Это неприемлемо и подрывает доверие к процессу вакцинации", — заявил министр.

В пятницу шесть стран Европейского союза — страны Балтии, Дания, Финляндия и Швеция — в совместном письме Европейской комиссии выразили серьезную обеспокоенность задержкой поставок вакцины. В письме они заявили, что такая ситуация неприемлема и подрывает доверие к процессу вакцинации.

"Мы вынуждены проинформировать наших жителей и особенно группы риска (..), что их вакцинация будет отложена, несмотря на значительные усилия наших правительств по обеспечению своевременной поставки [вакцины]", — говорится в письме.

В пятницу Министерство здравоохранения Германии объявило, что поставки разработанной BioNTech и Pfizer вакцины против Covid-19 в страны-члены Европейского союза задержатся на три-четыре недели.

Задержка связана с работами на заводе Pfizer в Бельгии.

"Pfizer не сможет полностью обеспечить уже обещанные поставки в ближайшие три-четыре недели из-за проведения изменений на заводе в Бельгии", — сообщило Министерство здравоохранения Германии.

Компания Pfizer сообщила, что цель реновации — расширение производства с середины февраля, сообщило министерство.