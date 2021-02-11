Павлютс выступил против идеи вакцинировать педагогов раньше пожилых людей

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) не поддержал попытки министра образования Илги Шуплински (НКП) при помощи политического давления добиться того, чтобы учителя получили вакцины раньше пожилых людей. Об этом политик заявил в Twitter, передает LETA.

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Павлютс указал, что у него этим утром был короткий разговор с Шуплинской, во время которого им не удалось договориться.

"Не поддерживаю подход министра оказывать политическое давление, чтобы добиться того, что какая-то профессия была поднята в очереди перед 60 — 69-летними сеньорами, у которых более высокий риск тяжело заболеть или умереть", — написал Павлютс.

Он отметил, что приоритетные группы вакцинации установлены при помощи "ясного, бесстрастного и трагического медицинского алгоритма", в контексте которого старшие и наиболее уязвимые люди первыми получат вакцину. Министр отметил, что в очереди профессий педагоги находятся сразу после медиков и социальных работников. Павлютс подчеркнул, что политически вмешиваться в очередь, выстроенную согласно международному подходу оценки риска, неправильно.

Как уже сообщалось, Новая консервативная партия (НКП) настаивает на том, чтобы учителей вакцинировали одновременно с пожилыми людьми. Министры НКП готовы в знак солидарности с педагогами привиться только, когда придет учителей. В партии отмечают, что в Литве и Эстонии уже началась вакцинация учителей, тогда как в Латвии она может начаться только летом, когда учебный год уже завершиться.