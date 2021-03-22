Павлютс: выявленный в Латвии случай заражения южноафриканским штаммом "ковида" тщательно анализируется

Первый выявленный в Латвии случай заражения южноафриканским штаммом вируса SARS-CoV-2 тщательно анализируется, определяется круг контактов и проводится обширное тестирование, а также рутинный мониторинг среди коллег и других контактных лиц заболевшего, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого штамма вируса, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Ранее Южно-Африканская Республика отказалась от своих планов по использованию вакцины AstraZeneca на основании данных исследования, показавших, что эта вакцина не обеспечивает защиту от заболевания южноафриканским штаммом вируса в легкой и умеренной формах.

На вопрос о том, как действовать, если этот штамм станет более распространенным в Латвии, которая делает ставку на вакцину AstraZeneca, министр ответил, что в данном контексте нет оснований говорить только об AstraZeneca, поскольку эффективность разных вакцин в отношении новых штаммов вируса отличается.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сообщил агентству LETA, что первоначальные данные эпидемиологического расследования показывают, что заболевший не путешествовал, условия его заражения еще не установлены и эпидемиологическое расследование продолжается.

ЦПКЗ поясняет, что новый штамм B.1.351, который был впервые обнаружен в Южной Африке, в настоящее время все чаще констатируется в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Распространение этого штамма не всегда связано с путешествиями, поскольку в некоторых странах уже наблюдается местная передача и связанные с ней вспышки этого штамма. ЦПКЗ подчеркивает, что штамм B.1.351 легче передается от человека к человеку.