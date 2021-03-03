ПБК планирует оспорить штраф NEPLP за распространение ложной информации
Foto: F64

Первый Балтийский канал (ПБК) планирует оспорить решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), оштрафовавшего канал за распространение ложной информации о новом коронавирусе, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сумма штрафов составила 16 000 евро. Представитель ПБК Сергей Каритис заявил, что штрафы совершенно необоснованные и будут оспорены в порядке, предусмотренном в нормативных актах.

Как уже сообщалось, совет пришел к выводу, что ПБК распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.

Как утверждает NEPLP, в передаче ПБК "Здоровье", которая вышла в эфир 27 декабря 2020 года, а также в программе "Жить здорово", показанной 30 декабря 2020 года, распространялись ложные утверждения о коронавирусе, в том числе о том, что это инфекция с низким уровнем заражения. Тот факт, что распространенная информация была ложной, подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения.

NEPLP считает, что ложные заявления, сделанные в программе, могут увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению пожилых людей и детей. Вводящая в заблуждение информация может снизить участие людей в мерах безопасности и мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения. Это, в свою очередь, может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ПБК NEPLP Первый Балтийский канал
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Ādažu nov.,
220 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€