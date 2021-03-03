ПБК планирует оспорить штраф NEPLP за распространение ложной информации

Первый Балтийский канал (ПБК) планирует оспорить решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), оштрафовавшего канал за распространение ложной информации о новом коронавирусе, сообщает LETA.

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Сумма штрафов составила 16 000 евро. Представитель ПБК Сергей Каритис заявил, что штрафы совершенно необоснованные и будут оспорены в порядке, предусмотренном в нормативных актах.

Как уже сообщалось, совет пришел к выводу, что ПБК распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности и тем самым сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску.

Как утверждает NEPLP, в передаче ПБК "Здоровье", которая вышла в эфир 27 декабря 2020 года, а также в программе "Жить здорово", показанной 30 декабря 2020 года, распространялись ложные утверждения о коронавирусе, в том числе о том, что это инфекция с низким уровнем заражения. Тот факт, что распространенная информация была ложной, подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения.

NEPLP считает, что ложные заявления, сделанные в программе, могут увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению пожилых людей и детей. Вводящая в заблуждение информация может снизить участие людей в мерах безопасности и мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения. Это, в свою очередь, может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.