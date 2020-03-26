ПБК получил разрешение использовать в своем эфире содержание общественных СМИ

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) разрешил четырем коммерческим СМИ использовать содержание Латвийского радио и Латвийского телевидения, сообщает LETA. В их числе - Первый Балтийский канал.

Разрешение также получили три радио - Divu krastu radio, Ef-ei, и радио Балтком. Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш указал, что коммерческие СМИ крайне заинтересованы в возможности использовать материалы общественных СМИ.

Всем этим СМИ надо до 17:00 27 марта договориться с Латвийским радио и телевидением об условиях услуги.

Такая возможность будет доступна всем коммерческим СМИ до конца чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщалось, Кабинет министров разрешил коммерческим СМИ на время пандемии безвозмездно использовать материалы Латвийского радио и Латвийского телевидения. Таким образом NEPLP рассчитывает улучшить доступ общества к качественной и оперативной информации о Covid-19.