"Печально, когда такое видишь". Политолог о формировании правительства

Требование премьер-министра Кришьяниса Кариньша сменить ряд министров и начатые им переговоры о создании новой коалиции — это своеобразный и неадекватный шаг. Такое мнение в эфире программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 высказал политобозреватель Кристиан Розенвалдс.

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Розенвалдс напомнил, что Кариньш не может создавать новое правительство, не получив мандат от президента Латвии.

"На это указали и [президент Латвии Эдгар] Ринкевич, и нынешние партнеры по коалиции. Это показывает политический климат в котором мы находимся. Климат, где "Новое единство" "заплыло" дальше остальных и не соблюдает закон. Это – формат развода, а не партнерства. Печально, когда такое видишь", — отметил политолог.

Розенвалдс отметил, что "Новое единство" всегда старалось быть в центре латвийской политики, чтобы находиться в позиции ноля.

"Это безопасно. Но иногда, чтобы быть в ноле, нужно добавить плюсов или минусов. Говорить, что мы незаменимы, а все остальные – наши младшие братья, которых можно приглашать или не приглашать — такого еще не было. Когда начинаешь этим злоупотреблять, это создает антиполе. [...] С другой стороны, мы видим, как им ["Новому единству"] трудно создать коалицию в Рижской думе. И там говорят о внеочередных выборах. Здесь тоже такое может быть", — заключил Розенвалдс.