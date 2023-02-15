Педагоги планируют начать забастовку 24 апреля, если не будут выполнены их требования

Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) принял решение дать правительству время до 15 марта, чтобы Министерство образования и науки выполнило требования, выдвинутые отраслью. Если это сделано не будет — забастовка начнется 24 апреля, сообщает агентство LETA со ссылкой на LIZDA.

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Профсоюз не получил четкого обещания правительства и Министерства образования направить конкретные средства государственного бюджета на повышение зарплат работников сферы и балансировку нагрузки педагогов. В среду, 15 февраля, LIZDA большинством голосов принял решение дать правительству до 15 марта время внести изменения в законы и подзнаконные акты, которые бы означали выполнение требований.

Если этого не будет сделано в течение месяца, 24 апреля начнется забастовка всех латвийских учителей с масштабным маршем протеста.

Как уже сообщалось, что глава LIZDA Инга Ванага пояснила, что самая большая проблема сейчас заключается в том, что министерство предлагает график повышения зарплаты и балансировки нагрузки, но не указывает точные суммы и источники финансирования. Ванага также подчеркнула, что не может согласиться с заявлением Министерства образования о выделении дополнительно 61 млн евро, поскольку предполагается, что эта сумма предназначена для балансировки нагрузки и погашения невыполненных обязательств. Эти деньги никак не связаны с графиком повышения зарплат, который вчера должен был быть утвержден на заседании правительства.

LIZDA, считает что, хотя в ходе переговоров были достигнуты очевидные договоренности с Министерством образования, на самом деле под этим договоренностями, как показал анализ, нет финансового покрытия.

В свою очередь, Министерство образования и культуры утверждает, что в проекте госбюджета на 2023 год заложена самая большая в истории надбавка к заработной плате учителей. Дополнительные 45,5 млн евро были включены в переходную бюджетную базу. О выделении еще 17 млн евро решение еще будет принято ближе к 1 сентября 2022 года при внедрении новой модели финансирования.

Как уже сообщалось, зарплаты учителей будут повышаться до 2025 года: должна быть достигнута почасовая ставка в 10,35 евро. Министерство образования и науки подготовило проект распоряжения о графике повышения заработной платы педагогов, предусматривающий повышение минимальной месячной ставки заработной платы педагогов на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года.