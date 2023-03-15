Педагоги планируют трехдневную забастовку в конце апреля

Правление Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии, сообщила председатель профсоюза Инга Ванага.

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Планируется, что в понедельник, 24 апреля, участники протеста начнут шествие от Дома профсоюзов на улице Бруниниеку, остановятся у зданий правительства, Министерства образования и науки, Сейма и закончат акцию митингом на Домской площади. Однако маршрут марша может быть изменен после согласования с ответственными учреждениями, добавил Ванага.

LIZDA недоволен тем, что правительство не выполнило данные педагогам обещания, а также не выполняет действующие нормативные акты.

С учетом того, что объявленная ранее забастовка не состоялась, поскольку политики предложили учителям соглашение, Ванага сообщила, что шествие состоится независимо от того, будут ли выполнены требования забастовки или нет. Забастовка может не состояться, если политики в последний момент снова предложат какие-то решения, потому что в таком случае исчезнет правовое основание для организации забастовки.

В ближайшие недели профсоюз уточнит количество участников забастовки и шествия протеста.

Ванага добавила, что предстоящая акция пройдет при поддержке и участии других неправительственных организаций.

Как сообщалось, 15 февраля совет LIZDA решил дать правительству время до сегодняшнего дня, 15 марта, чтобы внести в нормативные акты выполнение требований забастовки.

По словам Ванаги, сейчас самая большая проблема заключается в том, что Министерство образования и науки (МОН) предлагает график повышения зарплаты и балансировки нагрузки, но не указывает точные суммы и источники финансирования этих графиков.

Возможная забастовка профсоюзов педагогов ничего не изменит, поскольку больше средств на повышение зарплат учителям выделено не будет. Об этом заявил 15 марта премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По мнению премьер-министра, профсоюзы учителей заняли позицию — "никаких изменений, просто дайте больше денег". По словам Кариньша, такой подход не принесет пользу.

Премьер-министр пообещал что Министерство образования и науки продолжит поиск решений по повышению заработной платы учителей. "Если учителя решат объявить забастовку, я не вижу, как это что-то изменит. Денег больше не будет", — сказал Кариньш.