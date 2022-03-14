Педагоги получат доплаты за личный вклад в работу в условиях Covid-19

Во вторник, 15 марта, правительство примет решения о доплатах педагогам за личный вклад в обеспечение качественного учебного процесса в условиях Cocid-19. Об этом после собрания коалиции сообщила министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные").

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За распределение выделенных средств будет отвечать руководитель учебного заведения, который лучше знает, какие учителя, например, работали дополнительно или каким учителям пришлось вести больше занятий в гибридном формате.

Муйжниеце поблагодарила коллег по коалиции за то, что завтра на заседании правительства планируется рассмотреть соответствующий проект решения Министерства образования и науки о дополнительных надбавках педагогам дошкольного, общеобразовательного и высшего образования.

Глава Минобраза подчеркнула, что "наконец-то выплатит премии учителям, которые, несмотря на различные трудности" в условиях пандемии Covid-19, обеспечили надлежащее проведение обучения.

Финансирование премий предполагается обеспечить за счет средств на непредвиденные расходы.