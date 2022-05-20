Педагоги требуют повышения зарплат и снижения нагрузки; в сентябре возможны акции протеста

Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) примет решение об организации в сентябре акций протеста, если требования о повышении зарплат педагогам и распределении трудовой нагрузки на учителей, не будут приняты во внимание.

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На заседании Совета LIZDA, состоявшемся 18 мая, председатель профсоюза Инга Ванага подчеркнула, что учителям сейчас предстоит активно готовиться к новому учебному году. "Мы хотим услышать сроки, а не обещания. Понятно, что никто добровольно не принесет нам решения и что наша настойчивость играет очень важную роль, и мы все должны помнить, что то, чего мы достигнем сегодня, определит то, что будет с отраслью завтра. Поэтому нельзя терять целеустремленность", — сказала Ванага, аргументируя возможность в сентября организовать уличные акции протеста.

LIZDA неоднократно обращался в Министерство образования и науки, правительство и Сейм, подчеркивая необходимость сбалансировать нагрузку учителей и повысить им заработную плату. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совет Европы также указывают в своих отчетах на проблемы с рабочей нагрузкой. О том, что проблемы эффективно не решаются, свидетельствует большое количество вакансий, рабочая перегрузка и высокий уровень выгорания у учителей. Все эти факторы, подчеркивает LIZDA, негативно влияют на качество и доступность образования, ведут к расходам специального бюджета социального страхования и сферы здравоохранения.

18 мая Совет LIZDA выдвинул следующие требования: