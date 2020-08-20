Пенсионеры, пожарные, соцработники: первыми вакцину от Covid-19 получат 800 000 латвийцев

Латвия обозначила круг тех, кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь. Это примерно 800 000 человек, сообщает LETA.

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В первую очередь привиты будут люди из группы риска — пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, работники и клиенты центров социального ухода, медики, работники оперативных служб и другие, чья профессия связана с повышенным риском.

Всемирная организация здоровья рекомендует для появления коллективного иммунитета прививать 20% населения, в Латвии в данном случае получится даже больше привитых.

Как сообщалось, Евросоюз договорился с компанией AstraZeneca о приобретении 300 миллионов доз вакцины, когда она будет готова — если она будет признана эффективной и безопасной. Закупка производится от имени 27 стран ЕС. Договор также подразумевает приобретение дополнительных 100 миллионов доз, а всего в ЕС живет около 447 миллионов человек.