Пенсионеры связали носки для медиков из отделения Covid-19
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Медики из отделения Covid-19 клинической университетской больницы Страдыня получили подарок от пенсионеров – вязаные носки. Об этом агентству LETA рассказала руководительница “Центра возможностей для пенсионеров” (Pensionāru iespēju centrs) Дзинтра Петерсоне.

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Сениоры, которые занимаются рукоделием, с удовольствием радуют других, объяснила Петерсоне. В этом году пенсионеры связали 100 пар шерстяных носков для врачей из отделения Covid-19.

Больница поблагодарила сениоров в соцсетях, сообщив, что такой подарок долгое время будет согревать коллег из ковид-отделения.

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