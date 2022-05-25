Пенсия Лембергса в прошлом году составила более 73 тысяч евро

Депутат Вентспилсской думы Айварс Лембергс в прошлом году за работу в самоуправлении заработал 20 700 евро. Это на 3245 евро меньше, чем годом ранее, свидетельствует декларация должностного лица за 2021 год. В свою очередь, в качестве пенсии политик получил 73 867 евро.

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Несмотря на то, что с 22 февраля прошлого года по 25 февраля этого года Лембергс находился в тюрьме, в прошлом году он выдвинул свою кандидатуру на муниципальных выборах и был избран в думу. Впрочем, мэром он не стал.

В декларации Лембергс указал, что является членом правления партии "Латвии и Вентспилсу" и членом Общества развития Вентспилса, Латвийской ассоциации транзитного бизнеса и Ассоциации развития бизнеса.

Политику принадлежит земля и здания в Риге, три земельных участка в волости Пузес и два земельных участка в волости Угалес. Он также владеет двумя квартирами в Вентспилсе, землей и зданиями в волости Пузес. В соответствии с декларацией, Лембергс владеет акциями АО Latvijas Krājbanka стоимостью 8450 евро и одной акцией предприятия Ventbunkers номиналом 142 евро, также ему принадлежат 799,32 приватизационных сертификата.

Накопления Лембергса в банке Swedbank составляют в 577 225 евро и 30 487 долларов, в банке PrivatBank - 45 000 евро. Наличными политик задекларировал 120 000 евро.

Лембергс владеет фургоном VW Caddy 1999 года, автомобилем Opel Tigra 1997 года, прицепом MAZ 81144, моторной лодкой Sea Doo 205 Utopia и прицепом для лодки, а также шестью лодками. Также в его владении автомобиль Porsche Cayenne 2015 года выпуска и Toyota Hilux 2007 года выпуска.

Долговые обязательства Лембергса не изменились. Он по-прежнему должен одному кредитору 3,5 млн долларов (3 119 986 евро), второму - 1 769 303 долларов (1 577 200 евро), а третьему - 10 798 835 евро. "О своих долговых обязательствах хочу информировать, что это мои долги не банкам или кредитным учреждениям, а моим детям", - ранее агентству LETA заявил политик.

Сам он одолжил 232 412 евро.