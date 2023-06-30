Пенсия в 6700 евро, автомобиль и секретарь: что полагается Левитсу после президентства

Пока еще действующий президент Латвии Эгил Левитс после ухода с должности будет получать пенсию в размере 85% от прежней зарплаты. Помимо пенсии, бывшему президенту пожизненно полагаются автомобиль и секретарь, а на протяжении ближайших четырех лет – еще и охрана, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.

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Согласно публично доступной информации, зарплата Левитса сейчас составляет 7962 евро. Таким образом, 85% от этой суммы составит чуть более 6700 евро.

В случае необходимости экс-глава государства может использовать помещения в Рижском замке, но каждый такой случай Канцелярия президента оценивает отдельно.

Как отмечает радиостанция, помимо льгот экс-президента у Левитса есть и другие преференции. Согласно декларации о доходах должностного лица за 2022 год, у Левитса также есть и имущества, и накопления, и пенсия, которую он получает в качестве судьи суда Европейского союза – в прошлом году ее размер составил 190 тыс. евро – около 16 тыс. евро в месяц.

Ранее сообщалось, что на портале общественных инициатив manabalss.lv инициатива о прекращении содержания бывших президентов за государственный счет уже набрала десяти тысяч подписей.

Добавим, инаугурация новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича состоится 8 июля.