Перед выборами в Вентспилсе выпустили анонимную газету: KNAB начал расследование
Foto: Publicitātes attēli

Накануне выборов в самоуправления в Вентспилсе распространяется выпущенная массовым тиражом анонимная газета "Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta" ("О чем всякие ventspilnieki.lv тебе не расскажут"). Газета представляет кандидатов от партии "Новое Единство" и Латвийского регионального объединения в негативном свете и позитивно описывает работу председателя городской думы Айвара Лембергса, который сейчас находится под арестом.

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В газете не указан ни тираж, ни издатель, отмечает передача De Facto телеканала LTV. Такая скрытая агитация запрещена законом.

Визуальное оформление газеты напоминает другое городское издание — Ventspilnieks. Его издает компания Media Support, связанная с оппонентом Лембергса — Рудольфом Мерони.

В пресс-службе KNAB журналистам LTV подтвердили, что бюро получило несколько сигналов о распространении этой газеты. KNAB полагает, что в этом есть признаки скрытой предвыборной агитации, и проверяет обстоятельства случившегося.

Представитель партии Лемберса "Латвии и Вентспилсу" Янис Витолиньш заявил LTV, что не знает, кто распространяет газету.

Действующий мэр Вентспилса Айвар Лембергс находится под стражей согласно приговору суда первой инстанции. Тем не менее, он остается лидером списка собственной партии "Латвии и Вентспилсу" .

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Выборы в самоуправления 2021 Айвар Лембергс Вентспилс
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