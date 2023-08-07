Передача: дело о ложных диагнозах связано с экзаменами по госязыку

Уголовный процесс по ложным психиатрическим диагнозам начался в связи с попытками проживающих в Латвии граждан России уклониться от сдачи обязательных экзаменов по латышскому языку. Об этом сообщает программа LTV "Панорама" со ссылкой на источники в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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По неофициальной информации, в рамках уголовного дела арестована врач-психиатр Марина Лосевич, которая практикует как в частной клинике "Дзинтари", так и в Рижском центре психиатрии и наркологии (RPNC), а также преподает в Латвийском университете. Получить комментарии от RNPC телеканалу не удалось.

Как отмечают в KNAB, уголовное дело было начато 13 июня этого года в связи с возможным множественными ложными медицинскими диагнозами, которые позволяли пациентам получить заключение об освобождении от экзамена на знание государственного языка по состоянию здоровья.

Заключение было необходимо для подачи в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы заинтересованные лица могли получить разрешение на постоянное проживание.

Ложные диагнозы ставились в обмен на незаконную выгоду, уточнили в бюро.

2 августа KNAB провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержал пять человек. Всего в уголовном процессе фигурируют шесть человек с правом на защиту.

Как сообщалось, Кабинет министров 16 августа 2022 года решил, что временные виды на жительство в Латвии гражданам Российской Федерации будут продлеваться лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство они смогут получить, только сдав экзамен по госязыку.

В октябре УДГМ предупредило, что постоянные ВНЖ граждан Российской Федерации — бывших граждан либо неграждан Латвии — станут в сентябре 2023 года недействительными. Вместе с удостоверением о сдаче экзамена по латышскому следует подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС.