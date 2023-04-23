Передача: Левитс помиловал бывшего руководителя Pasažieru vilciens Фрейвалдса

Президент Эгилс Левитс помиловал бывшего руководителя Pasažieru vilciens Нила Фрейвалдса, который был одним из осужденных за злоупотребление служебным положением, сообщает программа LTV "de facto".
Программа напоминает о неудачной закупке новых поездов в 2012 году. В связи с этим несколько лет назад суд признал четырех членов правления компании Pasažieru vilciens виновными в злоупотреблении служебным положением.
Нилс Фрейвалдс был помилован президентом Латвии в феврале этого года.
С бывшего главы Pasažieru vilciens снята судимость, а также запрет занимать выборные должности в государственных и муниципальных компаниях. При этом от обязанности по возмещению государству убытков Фрейвалдс не освобожден.
О том, что Фрейвалдса помиловали, стало известно во время рассмотрения уголовного "дела по цифровому телевидению". Программа напоминает, что имена помилованных обычно не разглашаются, а президент не обязан объяснять свои мотивы или критерии помилования кого-то и отклонения чужой просьбы. Право помилования осужденных гарантируется президенту Конституцией.
Согласно информации на сайте Офиса президента, до сих пор Эгилс Левитс рассмотрел 380 прошений о помиловании. Из них он удовлетворил 19 прошений, что составляет 5% помилованных от общего количества запросов.
Ранее суд приговорил Фрейвалдса и трех других членов правления Pasažieru vilciens к штрафу в размере почти 20 000 евро каждый. В качестве дополнительного наказания им было запрещено занимать выборные должности в государственных и муниципальных компаниях капитала в течение трех лет. Также четырем подсудимым было предписано компенсировать государству затраченные на закупку деньги — около полутора миллионов евро.
Имя Нила Фрейвалдса фигурирует и в так называемом "деле о цифровом телевидении". Обвиняемыми по делу помимо Фрейвалдса являются действующий депутат 14-го Сейма Айнарс Шлесерс, бывший премьер-министр Андрис Шкеле, бывший председатель правления телекоммуникационной компании Tet (тогда Lattelecom) Юрис Гулбис, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе, бывший член правления SIA Hannu Digital Гинтарс Кавацис, тогдашний коммерческий директор Tet Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Томс Абеле и руководитель отдел поддержки бизнеса Томс Мейситис.
По уголовному делу о цифровом телевидении первая инстанция оправдала Фрейвалдса и других обвиняемых. На этой неделе завершилось судебное следствие в апелляционной инстанции, на следующем заседании начнутся дебаты. Судья Гунтарс Стурис заявил на заседании, что дело может быть завершено в августе.