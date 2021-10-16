Передача: люди за деньги заражаются Covid-19, чтобы не делать прививку

Последнее время в газетах и в интернете появились объявления, в которых люди ищут кого-то, кто может заразить их коронавирусом. Одно из таких объявлений разместила в газете Bauskas Dzīve 53-летняя учительница, сообщает передача Panorāma на телеканале LTV.

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Журналист позвонил женщине и представился заболевшим. Она назвалась Иветой и сказала, что при встрече потребует документ, подтверждающий, что он заразен. По ее словам, ее коллеги тоже ищут, от кого заразиться, и не боятся переболеть, так как считают, что у них крепкий иммунитет. Когда журналист признался, что он не болен, она не особо расстроилась, сказав, что ей поступило уже 20–30 звонков от желающих ее заразить.

Больные просят за "услугу заражения" от 100 евро, и Ивета была готова заплатить даже больше, лишь бы получить сертификат. О том, что она будет делать через полгода, она пока не думала, надеясь, что что-нибудь изменится — например, падет правительство. Не отрицает она и возможности повторного заражения.

Ивета пыталась и купить поддельный сертификат, но ей это не удалось. Журналисту удалось выяснить, что ей 53 года, 32 из них она работает в школе и менять место работы не собирается.

Редактор газеты Bauskas Dzīve Анита Розентале объяснила, что в редакции были споры, публиковать ли объявление. Они решили его опубликовать, потому что учительница сказала, что ее цель — показать правительству, до чего довели учителей.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне пояснила, что желание кого-то заразиться коронавирусом — это подвергание опасности себя и окружающих, и такие действия ведут к административной, а возможно, и уголовной ответственности. Кроме того, если два человека встречаются, зная, что один из них заразен — оба нарушают правила эпидемиологической безопасности. За сознательное заражение другого человека коронавирусом можно получить тюремный срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или денежный штраф.