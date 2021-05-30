Передача: NEPLP оценивает соответствие телеканала RTVi полученному разрешению на вещание

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оценивает, соответствует ли трансляция передач, посвященных Латвии, на телеканале RTVi выданному разрешению на вещание, передает программа Nekā personīga на телеканале TV3.

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Почти месяц телезрители могут смотреть на телеканале RTVi две передачи - Латвийские новости и "Лучше знать. Латвия".

Телеканал RTVi, чтобы он мог вещать в Европе, зарегистрировал испанский регулятор СМИ. Для вещания на территории Латвии выдано разрешение ретранслировать этот канал один в один тому, как это происходит в других странах, то есть без созданного в Латвии содержания. "В Латвии программу разрешено ретранслировать только в оригинальном формате. Нельзя ничего менять. И сейчас мы выясняем, действительно ли это так происходит", - сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

Он добавил, что NEPLP заинтересовался также деятельностью связанного с телеканалом портала "Латвийские новости" (lz.lv). "Мы попросили их зарегистрироваться как "услуга по требованию". То есть мы видим, что там есть все признаки того, что это "услуга по требованию". Они должны зарегистрироваться, и тогда они будут подчиняться регулированию NEPLP", - сказал Аболиньш.

По его словам, на данный момент владельцы портала этого еще не сделали. Если этого не будет сделано, то за нелегальное предоставление "услуги по требованию" может быть наложен штраф в размере 14 000 евро. "Если они зарегистрируются, то будут работать как любая "услуга по требованию" и подчиняться действующему законодательству", - пояснил руководитель NEPLP.

Как ранее сообщалось, новостной блок и программа "Лучше знать. Латвия" производятся на базе новостного портала Latvijas Ziņas (lz.lv), принадлежащего компании Global Entertainment. "На данный момент мы достигли соглашения с телеканалом RTVI о вещании новостей Латвии на их канале. Так что даже после закрытия телевещания на русском LTV7, новости на русском с телеэкранов не исчезнут", — заявил член правления Global Entertainment Анджей Пятецкий.

Латвийские новости на RTVI выходят по понедельникам и средам в 20:45, программа "Лучше знать. Латвия" — по субботам в 21:00.

Главный редактор Latvijas Ziņas Алекс Алехин заявил, что новости будут максимально независимыми "как от внешних сил, так и от внутренних политических течений страны".

RTVI — международное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ — 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала — 22 млн человек. Количество транслирующих операторов — более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в более чем 65 странах мира.

Ранее уже сообщалось, что русское вещание на телеканале LTV7 в сентябре 2021 года должно полностью уйти из телевизионного эфира и перейти на онлайн-платформу. По неофициальной информации, интерес к запуску новостей на русском языке в телеэфире проявляют три производителя контента — All Media Latvia (телеканал 3+), MM Group (владеет порталом TVNET, а также телеканалами Duo3 и Duo6; работает над созданием нового канала для русскоязычной аудитории Duo7) и RTVI.