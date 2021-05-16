Передача: спортивную секцию в Риге захватил семейный клан

Многие годы столица финансирует и развивает греблю на байдарках и каноэ на своей с спортивной базе Lucavsala. Однако в последнее время при наличии хорошего финансирования ситуация становилась только хуже. Тренеры уходили, родители воспитанников были недовольны. Точки над i поставил аудит, а потом и уголовное дело против исполняющего обязанности директора, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу "Личное дело" Русского вещания LTV7.

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По словам работников, власть в спортивной школе Rīdzene взял в свои руки семейный клан, который использует ресурсы учреждения в личных целях. Остальным достаются крохи, несправедливое отношение и давление.

Хороший современный туалетный модуль — первое, что встречает посетителей гребной базы Lucavsala. На здании туалета — адрес и название спортивной школы Rīdzene. В приличный туалет с душем могут ходить дети — воспитанники школы. Но не все, а только привилегированные. Прочие должны посещать сухой туалет.

"Мне кажется, что рукомойником я пользовался еще в детстве "на деревне у дедушки". А вот воспитанники Рижской спортивной школы Rīdzene пользуются им до сих пор. Они набирают воду в Даугаве. Потом моют здесь руки", — комментирует журналист Русского вещания Даниил Смирнов.

"Нам только недавно сказали: "Ну, ваши девочки могут ходить". Но мы настолько привыкли, что нам этот угол дали. В последний год нас откинули сюда, что даже девочки туда не ходят. Привыкли, что нам ничего нельзя", — рассказала тренер Людмила Лаздениеце.

Сотрудники базы считают, что до сих пор реальная власть в школе принадлежит семейному клану Аглениексов. Где Ивета Аглениеце — высокопоставленная чиновница департамента образования культуры и спорта Рижкой думы. Осуществляет надзор за всеми спортивными школами города. Ее муж Айгар Аглениекс — бывший исполняющий обязанности директора школы Rīdzene, по совместительству директор Мурьяньской спортивной гимназии. Его сын Райво Аглениекс — тренер в школе Rīdzene. Эйнарс Аглениекс — охранник, брат директора.

По словам сотрудников спортшколы, именно они создали на спортивной базе несправедливую систему. Сконцентрировали в своих руках все ресурсы, злоупотребляли властью. В результате этой работы за несколько лет из 15 когда-то работавших в школе тренеров остались только пять.

Для привилегированных групп было доступно все: заграничные командировки, поездки на сборы, транспорт, самое лучшее оборудование в тренажерных залах, современные каноэ и байдарки, моторные лодки. И все это — за счет города. Однако всем остальным эти блага представлялись, как спонсорская помощь для успешных спортсменов.

Группа недовольных сотрудников обратилась с жалобой к руководству города. Результатом стал проведенный аудит. А уже по результатам аудита 26 апреля этого года Бюро по борьбе и предотвращению коррупции передало в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего и.о директора школы Rīdzene Айгара Аглениекса. В деле фигурируют обвинения в служебном подлоге, а также в присвоении средств на сумму 14 698 евро. Впрочем, сотрудники уверены, что влияние семьи и давление на сотрудников школы продолжается, несмотря на действия правоохранительных органов.

Ивета Аглениеце — чиновник Департамента образования культуры и спорта Рижской думы. Она категорически отвергает обвинения в клановости. К тому же утверждает, что уже пять лет не надзирает за школой Rīdzene, а значит, и конфликта интересов нет. Кроме того, по ее мнению, в данном случае не может идти речи о некой коллективной ответственности:

"Однозначно это не соответствует действительности, потому что у каждой из названных вами персон есть свои обязанности и своя компетенция, свои должности", — оправдывается она.

Эйнар Аглениекс — брат директора. До 2016 года работал на таможне. Но был уволен оттуда за нелегальные сделки с дизельным топливом на границе. Эту информацию, на основании приговора суда, опубликовал журнал Ir в январе 2019 года. Имена виновников скрывались даже в приговоре, но журналу удалось их установить.

"Мне нечего вам сказать!", — заявил Эйнар Аглениекс Русскому вещанию.

Сам бывший директор школы Айгар Аглениекс не ответил на предложения "Личного дела" об интервью.

Нездоровую ситуацию в спортшколе начали изучать и в Рижской думе. Базу посетила вице-мэр Линда Озола. Ею было констатировано неравенство, а также существование привилегированных групп, которые не были связаны со спортивными результатами.