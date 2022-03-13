Передача: В ядерных силах России движения не наблюдается

Угрозы президента России Владимира Путина Западу не препятствовать российскому вторжению в Украину и приказ об объявлении особого режима для ядерных сил — основной фактор, сдерживающий страны НАТО от оказания дополнительной помощи Украине. В то же время никаких подвижек в российских ядерных силах не наблюдается, сообщает программа LTV de facto в воскресенье, 13 марта.
Несмотря на авиаудары по Украине, страны НАТО не готовы закрывать небо над территорией Украины. Поставка польских истребителей Украине также не получила одобрения США. Запад наверняка держит в уме заявления Путина об объявлении особого режима боевого дежурства в силах стратегического сдерживания или ядерных силах российской армии.
Ядерные силы России имеют несколько уровней готовности. Понять, что хотел сказать Путин, непросто. У Павла Подвига, научного сотрудника Исследовательского института ООН по вопросам разоружения, специализирующемся на ядерном оружии России, по крайней мере несколько догадок о том, что означает приказ Путина.
Например, Россия могла переместить межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки в более безопасные места, спрятав их в лесу или в море соответственно. А для самолетов могли бы доставляться бомбы. Однако ничего из этого не наблюдается.
"Самое главное, что ничего подобного не произошло. Это были бы очень заметные шаги, и США в частности увидели бы это по спутникам. То же самое относится и к нестратегическому ядерному оружию, которое до цели можно доставить ракетами ближнего радиуса: "Искандерами" или крылатыми ракетами.
Каждый день эти ядерные боеголовки не находятся близко у систем доставки. "Искандеры" не летают вокруг с прикрепленными ядерными боеголовками, они все на складах. Их перемещение было бы заметно, но мы этого не видим", — говорит Подвиг.
Однако приказ Путина может означать и менее опасные вещи, например, сделать российскую систему управления ядерными вооружениями менее уязвимой извне или увеличить количество дежурящих людей.
"Такая акция не была бы подготовкой к нападению. Это почти как оборонительный ход, по большей части незаметный со стороны. Но политический посыл Путина, который был важным и центральным элементом, состоял в следующем: даже не думайте нападать на нас", — поясняет исследователь.
Насколько нам известно, Россия на складах хранит около двух тысяч стратегических и тактических ядерных боезарядов. В боевой готовности находятся только межконтинентальные и подводные ракеты, а не тактическое ядерное оружие, которое может быть использовано в конфликте меньшего масштаба.
По сути, ядерное оружие в военной доктрине России предназначено для контратаки, если кто-то нападет на Россию с применением ядерного оружия. Однако и Россия может нанести первый удар, если сочтет, что само ее существование находится под угрозой.
"К сожалению, мы не слишком много знаем о том, кто принимает решения. Системный протокол был разработан для защиты от ложных тревог и поспешных решений, принимаемых одним человеком", — объясняет Подвиг.
Российский специалист по ядерному оружию Игорь Сутягин, осужденный русскими за шпионаж в пользу британцев и обменянный вместе с Сергеем Скрипалем на русских шпионов в 2010 году, 20 лет назад писал, что для запуска ядерного оружия сначала требовался сигнал от системы предупреждения, что Россия подвергался нападению.
Затем главнокомандующий, в данном случае Путин, принимает решение, запрашивая рекомендации у министра обороны и начальника штаба -- сейчас конкретно у Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. С другой стороны, если Россия сама решила бы напасть, то поручить генерировать такой сигнал нужно президенту и министру обороны. Однако эта процедура может быть уже устарела.
"Мои догадки, что технические меры безопасности можно обойти, но в то же время этот процесс предусматривает участие большого количества людей, включая министра обороны и начальника штаба. Нет такого, что есть кнопка, которую один нажал и ракета поднялась", — рассказывает эксперт.
Многие аналитики сейчас не видят необходимости превращения Путиным войны в Украине в ядерную войну. Однако многие не ожидали и того, что он начнет эту войну.
Выступая на этой неделе в Конгрессе, директор национальной разведки Белого дома Эврил Хэйнс заявила: что призыв Путина к ядерному оружию может быть направлен на то, чтобы удержать Запад от предоставления дополнительной помощи Украине: "Путин, вероятно, уверен, что Россия может победить Украину военными действиями, и хочет предотвратить, чтобы западная помощь перевесила чашу весов в пользу Украины".