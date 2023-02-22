Переход на платную медицину? Из-за нехватки денег больницы рассматривают отказ от плановых услуг

Ряд больниц бьют тревогу в связи с тем, что в ближайшие месяцы может возникнуть нехватка денег на запланированные услуги. Значительно увеличилось количество пациентов в медицинских учреждениях, а также возросли расходы. Больницы ждут четкого видения от государства, что делать дальше. Между тем врачи оценили, что Латвия все стремительнее приближается к платной медицине. Об этом пишет LSM.lv.

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Латвийское общество больниц заявило, что запланированное на 2023 год финансирование латвийских больниц значительно меньше, чем необходимо для обеспечения доступности непрерывных и качественных услуг лечения, причем не только плановых, но и неотложных. Если ситуация не будет решена, плановые услуги будут поставлены под угрозу.

"Эти расчеты основаны на том, каков реальный рост цен, сколько обходится больнице один пациент. И исходя из этого, мы также говорим, что, вероятно, во второй половине года у нас могут закончиться средства для лечения плановых пациентов на выделенные деньги", — заявил председатель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

По мере роста инфляции стоимость лечения пациентов увеличилась примерно на 10% во всех сферах.

"Если возникнет ситуация, когда мы больше не сможем выжить на это финансирование, предоставленное государством, то мы ограничим или полностью откажемся от плановой помощи", — отметила председательница правления Мадонской больницы Лига Штерна.

В Огрской районной больнице в прошлом году расходы на лечение одного неотложного пациента составляли 733 евро, в этом году можно рассчитывать только на 701 евро, но расходы выросли. Проблема усугубляется тем, что разные больницы получают разное финансирование на одну и ту же услугу.

"У нас в Огре был один пациент с теми же методами обследования, теми же лекарствами, сохраняя то же качество, его лечение стоило 701 евро. Есть больницы, которым предложили предоставлять лечение того же качества за 900 евро. Ну, есть разница, 700 или 900 евро", — заявил председатель правления Огрской районной больницы Дайнис Широв.

Врачи взволнованно отмечали, что уже во время эпидемии коронавируса плановые услуги были ограничены. Сейчас дают о себе знать последствия — значительно увеличилось количество больных в медучреждениях, в том числе ухудшилось состояние здоровья хронических больных.

"Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, количество больных увеличилось. В 2021 году их было 3516, затем в 2022 году их стало 3880. Заболеваемость увеличивается, болезни запущены, затянут, а также очереди на стационарные приемы становятся все длиннее и длиннее", — сообщила член правления Кулдигской больницы Неллия Клейнберга.

"Если из-за недостаточного финансирования больницы ограничат плановые услуги, то понятно, что объем платных медицинских услуг будет увеличиваться. И я бы сказала, что Латвия стремительно приближается к переходу на платную медицину", — отметила Шерна из Мадонской больницы.

Это, в свою очередь, означает, что для многих людей качественное лечение может стать практически недоступным. Например, операция по замене тазобедренного сустава обойдется пациенту в сумму от 4 до 5 тысяч евро.

В Министерстве здравоохранения проблемы признали.

"Министерству здравоохранения хорошо известно о сложном финансовом положении больниц в связи с несоответствием тарифов реальной стоимости услуг после подорожания энергоресурсов и высоких темпов инфляции. Совместно с больницами сейчас проводятся дополнительные расчеты для оценки текущей ситуации", — заявили в Минздраве.

Латвийская ассоциация больниц вместе с руководителями больниц и Минздравом создали две рабочие группы для совместного поиска решений. Только нет ответа, когда и какое решение будет найдено.