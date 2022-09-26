Перенесенные операции и визиты к врачам — к чему надо готовиться во время забастовки медиков

Отложенные операции, перенос визитов к специалистам — это те неудобства, с которыми придется столкнуться пациентам 27 и 28 сентября во время забастовки медиков.

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Латвийский союз работников здравоохранения и социальной защиты (LVSADA) проводит повторную предупредительную забастовку 27 и 28 сентября, так как не смог договориться с Министерством здравоохранения по выдвинутым требованиям. Также 27 сентября в 13:00 у здания Кабмина состоится митинг протеста.

Как выяснил портал Delfi, в крупнейших университетских клиниках часть врачей планируют принять участие в забастовке, поэтому пациентам стоит ожидать неудобств, однако получение услуг прерываться не будет.

Клиническая университетская больница Паулы Страдиня (PSKUS) в понедельник получила информацию об участии в забастовке 80 сотрудников больницы из более чем 3000 сотрудников.

Янита Вайнберга, руководитель отдела коммуникаций ФСКУС, сообщила, что 15 визитов пациентов к специалистам поликлиники перенесены, то есть не отменены, а именно перенесены на другое время. Примерно 40 запланированных операций также были перенесены.

"Количество небольшое и на данный момент нет оснований для беспокойства по поводу затруднения работы больницы — будет оказана неотложная помощь, стационарное лечение и уход за больными существенно не пострадают, также состоятся посещения специалистов и плановые обследования, ", — подчеркнула она.

Детская клиническая университетская больница (ДКБ) сообщила, что в общей сложности 48 сотрудников больницы — медперсонал и отдельные специалисты — подали заявки на участие в забастовке, организованной LVSADA.

Из-за забастовки некоторые запланированные услуги не будут предоставляться, и больше всего пострадают реабилитационные услуги и запланированные операции. Всего отложено 18 операций и перенесено 15 реабилитационных посещений, сообщили в больнице.

Об изменениях в получении услуг персонал больницы сообщает индивидуально каждому пациенту.

Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Имантс Паэглитис уже в понедельник утром в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" сообщил, что заявки на забастовку подали 33 сотрудника, что не так много по сравнению с общим количеством количество сотрудников, но может вызвать проблемы.

Он сообщил, что большинство медсестер и фельдшеров операционного блока онкологического диспансера подали заявки на участие в забастовке, что может вызвать проблемы при проведении операций. Паэглитис признал, что из-за этого, возможно, придется отложить некоторые операции.

Как ранее сообщала координатор труда LVSADA Инга Рудзите, профсоюз искал компромисс с осени 2021 года несколько раз смягчал первоначальные требования забастовки в переговорах с Министерством здравоохранения. Сейчас остается только одно требование — LVSADA настаивает на том, чтобы, согласно решению Кабинета Министров, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро, медицинские работники и лица по уходу за больными и помощники функциональных специалистов — не менее 1117 евро, а медицинские и лица, осуществляющие уход за больными — не менее 745 евро.

Согласно этому требованию, гарантированная государством средняя заработная плата во втором полугодии 2022 года должна составить 2048 евро до налогообложения для врачей и функциональных специалистов, 1229 евро для медицинских работников и лиц по уходу за больными и помощников функциональных специалистов и 820 евро для врачей и пациентов. лица по уходу.

С другой стороны, Министерство здравоохранения подчеркивает, что за последние годы объем финансирования из государственного бюджета мер здравоохранения значительно увеличился, достигнув в 2022 году 1,54 млрд евро. Всего с 2017 по 2022 год выделено 467,21 млн евро на обеспечение повышения заработной платы медицинскому персоналу. Для мотивации работы в госсекторе продолжается повышение заработной платы медицинскому персоналу, на что в бюджете здравоохранения на 2022 год выделено дополнительно 35 млн евро, утверждает Минздрав.