"Переписка с правоохранительными органами стала ежедневной". Мэр Риги Стакис призывает возбудить три уголовных процесса, обещает еще два

"На самом деле переписка с правоохранительными органами стала для нас ежедневной реальностью", — сказал в интервью "Delfi TV с Янисом Домбурсом" мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Прогрессивные). В последние месяцы он трижды посылал заявления в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовные процессы против бывших и нынешних работников Рижской думы. Стакис обещает, что в ближайшее время будет еще два таких заявления.

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Документы из корреспонденции мэра, предоставленные порталу Delfi Бюро Стакиса перед программой, свидетельствуют о том, что в этом году мэр Риги

трижды обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовный процесс — дважды в Генеральную прокуратуру, один раз в Государственную полицию. В эфире Стакис уточнил, что в одном случае это "возможное фиктивное трудоустройство по делу г-на Алексеенко, по которому возбужден уголовный процесс". Анатолий Алексеенко ("Честь служить Риге!") ранее был задействован в других уголовных процессах. На этот раз руководство Рижской думы обвинило Алексеенко в возможном фиктивном трудоустройстве бывшей жены в Департаменте жилья и окружающей среды. Этой структурой в Рижской думе руководил сам Алексеенко.

В другом заявлении Стакиса речь идет о возможном аналогичном нарушении — фиктивном трудоустройстве в подчиненном структуре: в этом обвиняют бывшего руководителя Департамента сообщения Рижской думы Виталия Рейнбаха. Третье заявление — о возможной подделке документов руководителем Центра информационных технологий Рижской думы Эриком Зегелисом. Прежний исполнительный директор Риги Ивета Залпетере уволила Зегелиса, но он судится за восстановление в занимаемой должности.

Мартиньш Стакис анонсировал, что "будет еще несколько заявление в Генеральную прокуратуру в связи с возможной растратой финансовых средств в обществах капитала, Rīgas meži точно будет одним из них". Задача предприятия — если констатирована растрата, обратиться к прежним членам правления, чтобы взыскать средства. "Я понимаю, что этот процесс сейчас близится к завершению", — сказал Стакис.

Председатель Рижской думы предсказывает и "сотрудничество" с правоохранительными органами в случае с Rīgas satiksme и с частично принадлежащей этому предприятию компании по обслуживанию системы электронных билетов Rīgas karte. Стакис отметил, что "сейчас мы ждем сообщения от Службы государственных доходов о том, какое штраф будет применен в этом случае". Как уже сообщалось, Служба госдоходов арестовала счета Rīgas karte, поскольку в ходе аудита были обнаружена нарушения в сделках с более чем 10 предприятиями и рассчитан платеж в госбюджет в размере 9,3 млн евро.

Интервью с мэром Риги Мартиньшем Стакисом можно посмотреть здесь.