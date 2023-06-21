Перераспределение 140 млн евро не решит проблем в медицине, считает глава ассоциации молодых врачей

Перераспределение 140 миллионов евро на здравоохранение сохранит доступность государственной медицины для жителей Латвии, но не решит проблем отрасли, считает руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей (LJĀA) Артур Шилов. Напомним, что во вторник, 20 июня, правительство направило в сферу здравоохранения эту сумму, в том числе, забрав средства у других отраслей.

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Шилов заявил агентству LETA, что приветствует решение правительства о перераспределении финансирования, так как это было требованием ассоциации. 140 миллионов нужны, чтобы продолжать оказывать медицинскую помощь на нынешнем уровне до конца года.

"Если кто-то видит в этом решение проблем, то на самом деле это не так. Это финансирование не решает того, что нас ждет в ближайшие годы. Мы говорили о необходимости более 300 миллионов евро в ближайшие годы, чтобы иметь возможность развивать новые медицинские услуги, обновлять тарифы и сокращать очереди", — сказал председатель правления LJĀA, выразив обеспокоенность тем, что после выделения этих средств дальнейшие решения политиков могут и не последовать.

На вопрос, можно ли часть 140 млн евро направить на повышение заработной платы медиков, Шилов ответил, что это скорее относится к будущему. На зарплаты в 2023 году средства выделены в ранее запланированном размере, поэтому эти 140 миллионов предназначены для других целей. Остается открытым вопрос, станут ли 140 млн евро базовыми расходами, то есть средствами, на которые здравоохранение сможет рассчитывать в будущем, или же это какое-то экстренное, одноразовое финансирование. Если речь идет о втором варианте, то на что надеются политики?

"Неужели они надеются, что в следующем году количество визитов к врачам вдруг уменьшится, люди будут меньше делать анализов и обращаться за диагностикой?! Это обман. С учетом того, что происходит в Европе и мире, никаких предпосылок к этому нет. Если эти деньги — разовое перераспределение и в следующем году мы уже не сможем на них рассчитывать, то мы в довольно глубокой яме", — сказал врач.

Как сообщалось,20 июня, правительство поддержало перераспределение дополнительных 140 млн евро на здравоохранение. Тем самым бюджет здравоохранения в этом году составит 12,3% от общих расходов государственного бюджета.

В июне-июле из отраслевых министерств будет перераспределено финансирование в размере 57 млн ​​евро, а оставшиеся деньги будут доступны в декабре.