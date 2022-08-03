Пересечение границы из России в Латвию может занять до 30 часов

Чтобы пересечь российско-латвийскую границу на автомобиле, Евгению потребовалось 30 часов. На минувших выходных перед контрольно-пропускным пунктом Гребнево образовалась большая очередь, пишет портал Rus.LSM.lv.

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Как рассказал Евгений, он к пограничному пункту Гребнево со стороны России подъехал на своей легковой машине в шесть часов вечера в минувшую субботу, а въехал в Латвию в ночь с воскресенья на понедельник. На латвийской стороне для проверки легковых автомобилей была открыта только одна полоса.

В пограничной службе Латвии признают: сейчас работа для сотрудников КПП Гребнево усложнилась. Полосы закрыты из-за реконструкции.

"Будут перестроены четыре павильона пограничного контроля на въезд и на выезд. И сейчас на выезд у нас работают две полосы, одна для грузовых автомашин, одна — для легковых и автобусов. На въезд — три полосы, две для грузовых и одна для легковых. Раньше было по три полосы в каждом направлении. Мы работаем на пределе возможностей и стремимся быстро проверить всех людей и транспортные средства. Информации, что люди по 30 часов пересекают границу, у нас нет", — заявил в телефонном разговоре с Rus.LSM.lv и.о. начальника пограничного пункта Гребнево Иварс Ранцанс.

По данным пограничников Гребнево, в июле границу пересекли 40 тысяч человек, что на 30% больше, чем в июне. Большая часть- граждане Украины. В июле в сутки в Латвию въезжали около 400 граждан Украины. Это половина от всех въезжающих через КПП Гребнево. А поток легковых машин увеличился на въезде на 37%, а на выезде более чем вдвое.

На прошлой неделе агентство Valsts nekustāmie īpašumi, в ведении которого находится инфраструктура, получили от пограничников запрос на установку временного контрольного павильона, чтобы увеличить пропускную способность КПП Гребнево. И он будет установлен на следующей неделе. Но временного кафе в нейтральной зоне для ожидающих своей очереди не появится, его в проекте нет.