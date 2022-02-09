Перестройка Дома конгрессов в акустический концертный зал может обойтись в 60-70 млн евро

Предварительные расходы на перестройку Рижского дома конгрессов под нужды национального акустического концертного зала оцениваются в 60-70 млн евро, сообщили в Министерстве культуры.

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Согласно заявлению Министерства культуры, при реализации проекта национального акустического концертного зала в Рижском Доме конгрессов государство могло бы профинансировать проведение международного конкурса проектов и проектные работы по реконструкции здания, а также определить возможности для привлечения международного финансирования, в том числе из фондов Европейского союза.

По заявлению Минкульта, Госказна также может выдать кредит Рижской думе на проведение строительных работ, который впоследствии будет выплачен в виде арендной платы.

Как сообщалось ранее, 7 февраля коалиция поддержала создание национального акустического концертного зала в Рижском доме конгрессов, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи партий, формирующих правительство.

Такое политическое решение было принято на заседании коалиции после доклада министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение).

Как сообщалось ранее, Комитет по развитию проекта национального акустического концертного зала выбрал местом для реализации замысла Дом конгрессов.