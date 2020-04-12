Перевощиков: 5% позитивных результатов на Covid-19 не являются чем-то необычным

С эпидемиологической точки зрения 5% позитивных результатов на Covid-19 не являются чем-то необычным, заявил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Так он прокомментировал вопрос о том, нет ли оснований для опасений, так как за прошедшие сутки при значительно меньшем количестве тестов вырос процент положительных результатов.

"В этом нет ничего необычного. В Эстонии удельный вес положительных результатов тоже составляет около 5%. Ранее, в зависимости от дня, доля положительных результатов составляла от 1% до 4%, поэтому никакого существенного прироста не наблюдается", — сказал Перевощиков.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлен 21 новый случай заражения Covid-19, в целом инфицирован 651 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 418 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 28 214 человек.

В больницах находятся 43 пациента с Covid-19, у 41 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки к статистике смерти добавились два случая, когда пожилые пациенты больниц умерли с диагнозом Covid-19.

Всего в Латвии умерли 5 пациентов с Covid-19. Еще два пациента умерли за пределами стационаров, ЦПКЗ ждет заключение патологоанатомов, чтобы понять точную причину смерти.