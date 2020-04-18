Перевощиков: благодаря ограничениям из-за Covid-19 люди меньше болеют ОРВИ

Благодаря ограничениям, введенным для предотвращения распространения нового коронавируса Covid-19, уменьшилась заболеваемость другими респираторными инфекциями, сообщил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами нынешней весной гораздо меньше распространяются другие инфекции дыхательных путей.

Эпидемия гриппа закончилась уже месяц назад, что также значительно раньше, чем в другие годы.

По словам Перевощикова, уменьшение заболеваемости инфекциями дыхательных путей произошло благодаря социальному дистанцированию и другим мерам, которые соблюдают люди.