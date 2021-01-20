Перевощиков: даже в крупных странах ЕС с меньшей заболеваемостью все еще сохраняются строгие ограничения

В Латвии за семь дней уменьшилось количество госпитализированных пациентов с Covid-19, но причин отменять ограничения нет, и даже в крупных европейских странах с более низкой заболеваемостью строгие ограничения сохраняются, заявил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), эпидемиолог Юрий Перевощиков на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Эпидемиолог сообщил, что за семь дней госпитализировано 759 человек, что на 18% меньше, чем в предыдущий период. Тем не менее, достаточно большое количество пациентов по-прежнему ежедневно нуждаются в госпитализации, также высок показатель заполненности коек.

"Еще хуже то, что среди помещенных в больницы пациентов растет число больных в особенно тяжелом состоянии. Последние данные показывают, что их более 90 человек, и этим находящимся в тяжелом состоянии пациентам необходимо проводить больше времени в стационаре", — пояснил Перевощиков.

Что касается прогнозируемых сценариев ослабления ограничительных мер, эпидемиолог отметил, что в других странах ЕС строгие меры помогли снизить заболеваемость, но как только меры были смягчены, это привело к новому существенному росту числа заражений Covid-19.

"Даже Франция со своими жесткими ограничительными мерами продолжает вводить их при уровне заболеваемости, который вдвое ниже, чем сейчас в Латвии. Похожая ситуация в Германии, где заболеваемость вдвое ниже, чем в Латвии", — подчеркнул специалист.

Эпидемиологи также обеспокоены появлением в Европе новых штаммов Covid-19. В Латвии уже зарегистрировано пять случаев заражения "британскими" новыми штаммами вируса. "Мы продолжаем работать с конкретными случаями. Это только выявленные [случаи], и очень возможно, что есть еще не выявленные", — добавил Перевощиков.

"Трагические сценарии с новым штаммом коронавируса наблюдаются в Ирландии, где отмечается третья вспышка, которая в несколько раз превышает как первую, так и вторую. Подобные тенденции наблюдаются в Португалии, куда, вероятно, был завезен бразильский штамм", — сказал Перевощиков.

Эпидемиолог также напомнил о сделанном вчера министром здравоохранения Дэниэлем Павлютсом заявлении о том, что возможность принимать решения о постепенном снижении ограничений в Латвии появится, если двухнедельная совокупная заболеваемость вирусом снизится с 689 случаев до примерно 200 случаев на 100 000 жителей.

Распространение новых штаммов вируса может предотвратить соблюдение ограничительных мероприятий, добавил эпидемиолог, отметив, что часть жителей до сих пор этого не делает.