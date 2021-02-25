Перевощиков: эпидемиологическая ситуация в Латвии опять ухудшилась
Foto: LETA

После нескольких недель спада эпидемиологическая ситуация в Латвии опять ухудшилась, заявил на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Количество новых случаев за семидневный период выросло на 0,4%. Выросло и число тестов, однако, по словам эпидемиолога, это не пропорциональное увеличение, и все-таки рост количества выявленных заболевших в основном связан с тем, что ситуация ухудшается.

Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней снижается несущественно — например, во вторник она была 502,5 случаев на 100 000 жителей, а в среду 501.

Растет и угроза британского штамма: из тех, у кого сегодня выявлен именно этот подвид коронавируса, шесть заразились где-то в Латвии и один в Швеции. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе из 96 секвенированных образцов Covid-19 8% составил британский штамм вируса. В первую неделю февраля его обнаруживали лишь в одном проценте положительных проб. Юрий Перевощиков, опираясь на опыт других стран, где распространенность британского штамма удваивается каждые две недели, считает, что скоро этот подвид будет доминировать в Латвии.

В среду, 24 февраля, в Латвии выявлено 813 новых случаев Covid-19, умерли 6 человек. Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

В среду были сделаны 12 232 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,68%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 258 человек, умерли 1593 человека.

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Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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