Перевощиков: из-за нехватки исследований прививать детей от Covid-19 в настоящее время невозможно

В настоящее время вакцинация детей от Covid-19 невозможна из-за того, что производители вакцин не провели соответствующих исследований, заявил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

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Вакцинация от Covid-19 в разных возрастных группах возможна, если производитель провел соответствующие исследования. Перевощиков напомнил, что первоочередной задачей является предотвращение смертности от коронавируса, которая в настоящее время выше всего среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

"В настоящее время нет данных об эффективности [вакцинации детей]. Мы надеемся, что за это время исследования появятся", — сказал эпидемиолог.

Как сообщалось, по данным ЦПКЗ, заболеваемость Covid-19 среди детей в Латвии продолжает расти. Например, в начале года количество заболевших в возрастной группе до 19 лет составляло 6,6% общего числа инфицированных, а сейчас этот показатель вырос до 10%.