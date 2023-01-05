Перевощиков: Латвия не будет первой страной, где может распространиться неизвестный и опасный штамм коронавируса

Если появится новый, неизвестный и опасный штамм вызывающего Covid-19 вируса, Латвия не будет первой страной, где он распространится, заявил агентству LETA директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Как сообщалось, снятие ряда ограничений в Китае привело к резкому росту числа случаев заболевания, больницы страны переполнены. Ряд стран выразили озабоченность в связи с риском появления новых штаммов вируса.

Чтобы снизить риск новой вспышки заболевания, Европейский союз (ЕС) в среду рекомендовал своим членам требовать у прибывающих из Китая людей отрицательные тесты на Covid-19. Также достигнута договоренность рекомендовать ношение медицинских масок или масок FFP2 на авиарейсах из Китая.

Как отметил Перевощиков, вспышка Covid-19 в Китае была ожидаема, поскольку в стране долго действовали ограничительные меры. В результате чего у людей не выработался гибридный иммунитет. По словам эксперта, пока неизвестно, связана ли вспышка с новым штаммом вируса, но теоретически это может быть одним из факторов.

"Рекомендации ЕС основаны на этих опасениях, но на данный момент мы знаем, что выявленные в Китае штаммы полностью соответствуют штаммам, циркулирующим в ЕС. Мы убедились и в том, что они полностью соответствуют ситуации в Латвии, поэтому сейчас не можем сказать, связан ли рост заболеваемости с обнаружением нового штамма, вызывающего Covid-19", — пояснил Перевощиков.

Он отметил, что рекомендации ЕС носят превентивный характер, и, если в Китае действительно циркулирует опасный штамм, он будет обнаружен путем тестирования путешественников или проверки сточных вод.

Использование масок, по мнению Перевощикова, в этой ситуации является разумным требованием, поскольку первые результаты тестирования пассажиров из Китая показали, что от 30% до 50% заражены Covid-19.