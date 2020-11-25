Перевощиков: лицевые экраны не дают той же защиты, что маски
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Щиты для лица (визоры) менее эффективны, их нельзя считать полноценной заменой маски для лица, рассказал журналистам глава Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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По его словам, экраны для лица открыты по бокам, а поэтому все, что человек вдыхает и выдыхает, свободно попадает в воздух. Маска же не позволяет каплям из рта и носа попасть в воздух.

Эпидемиолог подчеркнул, что визоры задуманы в качестве дополнительного средства защиты вместе с маской для лица.

"На международном уровне визор тоже не признан равнозначным маске", — добавил Перевощиков.

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