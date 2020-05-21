Перевощиков: мы накопили опыт и не будем слишком обеспокоены, если осенью начнется вторая волна Covid-19

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков не будет слишком обеспокоен возможной второй волной Covid-19 осенью, так как накоплен достаточный опыт, чтобы понять, что было сделано хорошо, а что можно сделать лучше. Об этом он заявил журналу Ir.

По словам Перевощикова, разработана система, как отслеживать ситуацию. Неизвестно, будет ли вторая волна Covid-19, но, по аналогии с другими инфекциями дыхательных путей, вспышки осенью происходят потому, что дети возвращаются в школы, затем заражают родителей, а те — своих коллег.

Перевощиков отметил, что источник заражения Covid-19 не удается установить примерно в 10% случаев.

На вопрос, не следует ли правительству заблаговременно информировать, при каких условиях и какие ограничения будут сниматься, Перевощиков ответил, что это очень сложно. Нелегко оценить ситуацию по одному показателю, поэтому рассматриваются разные показатели — не только заболеваемость, но и способность медицинской системы с ней справиться. "Оценивать эту совокупность показателей не так просто, как посмотреть на термометр за окном и сказать, что сегодня нужно надевать пальто", — сказал специалист.

Многое зависит от того, где выявляются заболевшие — в обществе, в социальных учреждениях или больницах.

Перевощиков отметил, что обеспокоен тем фактом, что люди устали от физического дистанцирования. Психологически это можно понять, но несоблюдение ограничений может ухудшить ситуацию.