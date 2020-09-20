Перевощиков: ни в одной из стран Балтии Covid-19 не вышел из-под контроля

Медицинские специалисты Эстонии, Латвии и Литвы более чем в 80% новых случаев Covid-19 знают источники, из которых произошло инфицирование. Это подтверждает, что болезнь в трех странах Балтии на сегодняшний день не вышла из-под контроля, сказал в воскресенье BNS заведующий отделением Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков.

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По его словам, в Литве и в Эстонии в 83-85% новых случаев инфицирования удается найти цепочку и контакты, по которым произошло заражение, что указывает на успешный характер мониторинга, осуществляемого эпидемиологами.

В Латвии также в 83% случаев удается как распознать цепочку заражаемости, так и выявить источник инфекции.

«На данном этапе мы не можем сказать, где происходит массовое неподконтрольное распространение вируса — в Литве или в Эстонии, однако каждый новый раскрытый случай увеличивает возможность того, что в ближайшем будущем заболевание может распространиться еще шире», - предупредил Перевощиков.