Перевощиков о карантине для отдельных населенных пунктов: стоит обдумать, но не сегодня
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Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня, заявил на пресс-конференции представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Он сказал, что такое решение может быть принято в случае интенсивного распространения болезни или внезапной вспышки. Карантин означает ограничения на передвижение между затронутым и менее затронутым регионом.

По словам Перевощикова, в Латвии уже происходит локальная передача вируса, но пока она не столь интенсивна. Местные ограничения нужны, чтобы уберечь систему здравоохранения от перегрузки.

"В настоящее время в нашей стране заболеваемость в целом, а также в краях несравнима с ситуацией, когда в других странах начинался жесткий карантин. Может быть, через неделю, две на какой-то территории будет крупная вспышка, тогда посмотрим", — сказал специалист.

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LETA

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний
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