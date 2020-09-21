Перевощиков: ожидать вакцину следует только осенью следующего года
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Ситуация с заболеваемостью Covid-19 в мире и Европе становится все хуже, заявил в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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По его словам, заболеваемость можно оценивать по нескольким показателям, например, по доле позитивных тестов в их общем количестве. Если позитивны более 3% тестов, это критический показатель, который свидетельствует о неконтролируемом распространении болезни.

В Латвии этот показатель составляет 0,3%, а в десяти странах ЕС уже превышает 3%.

Заболеваемость Covid-19 сильно растет и в соседних странах. По словам Перевощикова, положительно то, что в Литве большая часть случаев Covid-19 отслеживается, и доля позитивных тестов там меньше 1%.

Говоря о вакцине, эпидемиолог не был слишком оптимистичен, предполагая, что ожидать ее следует осенью следующего года.

Перевощиков отметил, что без симптомов в Латвии бывает в среднем только один из 10 обнаруженных случаев Covid-19. Количество тяжелых больных сейчас пропорционально меньше, чем весной, потому что чаще болеют молодые люди.

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LETA

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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