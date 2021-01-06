Перевощиков призывает не смягчать введенные из-за Covid-19 ограничения

При ухудшении эпидемиологических показателей Covid-19 к началу февраля количество госпитализированных пациентов может составить 2000, заявил на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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В последние дни количество пациентов с Covid-19 в больницах колеблется от 1100 до 1200, и уже давно подчеркивается, что медицинские учреждения переполнены, а врачи работают на грани истощения, "как в военное время".

По словам эпидемиолога, учитывая большое количество случаев заболевания в Латвии, ограничительные меры в настоящее время снижать не следует, потому что в противном случае вирусу будет разрешено распространяться среди людей.

Он отметил, что ряду стран ЕС удалось преодолеть вторую волну вируса и снизить заболеваемость благодаря более жестким мерам и отзывчивости населения. Напротив, там, где меры безопасности были быстро ослаблены, например, Соединенное Королевство и Ирландия, наблюдается третий подъем заболеваемости, который в очередной раз заставил правительства принимать более жесткие решения, чтобы не перегружать больницы.

По словам эксперта, в настоящее время заболеваемость Covid-19 в Латвии не снижается.

За последние семь дней увеличилось количество людей, нуждающихся в стационарной помощи. "Ежедневно в стационаре нуждались в среднем 127 человек. Если удастся стабилизировать ситуацию, снизить коэффициент репродукции, заболеваемость не будет увеличиваться и и не будет уменьшаться, то все равно будет очень большое количество заполненных коек — примерно 1350", — сказал Перевощиков.

Если после праздников количество социальных контактов увеличится, а ограничительные меры уменьшатся, это может привести к увеличению количества больных. Если еженедельный рост числа случаев Covid-19 составит 20%, то в начале февраля можно ожидать, что в больницах пациентами с Covid-19 будет занято около 2000 коек.

"Это неблагоприятный прогноз, и он объясняет, почему меры должны быть продолжены сейчас по крайней мере в нынешнем объеме, и нужно лучше контролировать соблюдение людьми мер безопасности в общественных местах", — добавил Перевощиков.