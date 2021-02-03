Перевощиков: распространение Covid-19 среди детей может быть больше, чем указано в официальной статистике
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Среди детей Covid-19, вероятно, более распространен, чем это показывает официальная статистика, заявил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Еще 27 января Перевощиков заявлял, что наблюдается рост заболеваемости Covid-19 среди подростков, что свидетельствует о том, что они не соблюдают ограничения, встречаясь со своими сверстниками.

Эпидемиолог отметил, что в настоящее время не отмечается роста заболеваемости среди детей в возрасте от 2 до 12 лет.

"С другой стороны, рост заболеваемости среди подростков в возрасте от 13 до 18 лет все еще продолжается. Еще более выражен он среди подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Хотя они и учатся дистанционно, все же были каникулы, и очевидно, что эти люди заразились, общаясь друг с другом, а не в своих семьях", — отметил Перевощиков.

ЦПКЗ также пришел к выводу, что дети меньше обследуются на наличие "Covid-19", потому что у них симптоматика наблюдается реже, чем в других возрастных группах. Также есть родители, которые не соглашаются на тестирование своих детей.

"К цифрам, которые мы видим в отношении детской заболеваемости, следует относиться с осторожностью. Инфекция, вероятно, распространена больше, дети просто меньше обследуются", — сказал Перевощиков.

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Сейма
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