Перевощиков: с начала года заболевамость Covid-19 в Латвии снизилась вполовину
Foto: DELFI

Общие тенденции распространения Covid-19 в Латвии на данный момент можно оценить как положительные — с начала года заболеваемость снизилась вполовину, заявил в эфире "Утренней панорамы" на Латвийском телевидении эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При этом он отметил, что ситуация улучшается неравномерно, бывают периоды стагнации и увеличения заболеваемости. Однако на фоне остальной Европы, где во многих странах заболеваемость растет, Латвия вошла в число стран с одним из самых низких показателей распространения Covid-19.

Перевощиков отметил, что уменьшение заболеваемости по результатам тестов, сделанных на Пасху, нельзя считать объективным, так как в праздничные выходные люди попросту меньше сдавали анализы на Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Юрий Перевощиков SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США