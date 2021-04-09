Перевощиков: с начала года заболевамость Covid-19 в Латвии снизилась вполовину

Общие тенденции распространения Covid-19 в Латвии на данный момент можно оценить как положительные — с начала года заболеваемость снизилась вполовину, заявил в эфире "Утренней панорамы" на Латвийском телевидении эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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При этом он отметил, что ситуация улучшается неравномерно, бывают периоды стагнации и увеличения заболеваемости. Однако на фоне остальной Европы, где во многих странах заболеваемость растет, Латвия вошла в число стран с одним из самых низких показателей распространения Covid-19.

Перевощиков отметил, что уменьшение заболеваемости по результатам тестов, сделанных на Пасху, нельзя считать объективным, так как в праздничные выходные люди попросту меньше сдавали анализы на Covid-19.