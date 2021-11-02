Перевощиков: ситуация с заболеваемостью Сovid-19 стабилизируется

"Ситуация с Covid-19 стабилизируется, но эпидемиологическая ситуация остается нестабильной", — заявил во вторник на заседании парламентской комиссии по делам обороны, внутренних дел и борьбе с коррупцией директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Он отметил, что в будущем уровень заболеваемости может вернуться как к увеличению, так и к снижению в зависимости от контактов между людьми. Перевощиков сообщил, что в настоящее время ситуация с заболеваемостью стабилизируется, общее количество заболевших сокращается в среднем на 2%.

Представитель ЦКПЗ пояснил, что количество пациентов в больницах также стабилизируется, но количество пациентов будет увеличиваться еще примерно две недели.

Представитель Минздрава Яна Фелдмане заявила, что проблема проведения вакцинации все еще остается очень актуальной для Латгальского региона, где все еще не привито большое количество жителей из групп риска. Поэтому решается вопрос о дополнительных услугах вакцинации, предусматривающих возможность выездной вакцинации.

Фельдмане подчеркнула, что в целом уровень вакцинации против Covid-19 в стране значительно увеличивается, охват вакцинированного населения превышает уже 50%, увеличился охват вакцинации в группах риска.