Перевощиков: уменьшается количество отдельных случаев заболевания Covid-19

Благодаря тому, что люди соблюдают установленные ограничения, уже почти две недели продолжает снижаться количество отдельных случаев заболевания Covid-19, заявил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Если установленные ограничения будут соблюдаться, специалисты надеются, что количество отдельных случаев продолжит снижаться и далее, так как Covid-19 в настоящее время не сильно распространен в обществе.

В апреле количество зараженных Covid-19 в Латвии стало постепенно уменьшаться, однако в мае эта тенденция остановилась, и в последние недели количество активных случаев заболевания составляет около 300. Тем не менее, по прогнозам Перевощикова, уменьшаться будет и количество активных случаев.

Он отметил, что с учетом того, что в выборочном порядке обследуются постояльцы и работники центров социальной опеки, выявляются отдельные случаи, как в центре социальной опеки "Марснены". В этом центре было выявлено почти 50 инфицированных Covid-19, что в настоящее время составляет существенную часть общего числа активных случаев заболевания.