Перевощиков: в нынешних условиях будет неправильно позволить детям участвовать в Рижском марафоне
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Участие детей в Рижском марафоне, который пройдет в это воскресенье, 11 октября, не было бы правильным, заявил в ходе пятничной пресс-конференции директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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При этом специалист отметил, что SPKC "не имеет мандата на запрет чего-либо", однако, по имеющейся информации, организаторы марафона прислушаются к данному мнению эпидемиологов и в ближайшее время известят общественность о соответствующем решении.

Ни одна из дистанций Рижского марафона не соберет больше людей, чем допускают установленные в Латвии ограничения, заверил в эфире TV3 директор Рижского марафона Айгарс Нордс.

"Важно понимать, что 15 000 участников будут буквально поделены по девяти событиям — дистанциям в течение двух дней", — указал Нордс. Он отметил, что организаторы думали и вовсе отказаться от марафона, но инфекционисты сказали, что в запланированной форме его проведение безопасно.

Нордс призвал жителей приходить на старт в масках. По словам инфекционистов, когда люди на трассе разбредутся, то риск заразиться коронавирусом будет очень низким. Что касается детей, то Нордс призвал родителей соблюдать время старта, чтобы в течение часа могли пробежать 300-400 детей. "Если мы будем соблюдать все эти условия, не должно быть никакой толкучки и все пройдет как по маслу", — уверен организатор.

Директор марафона призвал участников после финиша быть ответственными и "не переполнять кабаки Старой Риги", а зрителей не приходить и не толкаться.

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний TV3
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