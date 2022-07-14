Перевощиков: возможно, в общественных местах снова придется использовать маски

Для ограничения заболеваемости Covid-19 может быть расширено использование масок в общественных местах, а также, вероятно, ограничения могут коснуться массовых мероприятий, сказал в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Он отметил, что этим летом волна заболеваемости коронавирусом началась на три-четыре недели раньше, поэтому, если рост заболеваемости продолжится так же, как в прошлом году, пик может наступить в конце октября.

У людей, инфицированных омикрон-штаммом, наблюдаются такие симптомы, как кашель, насморк, температура, а в тяжелых случаях - пневмония, но при омикроне она случается крайне редко, что помогает больницам контролировать ситуацию, так как приток пациентов не так велик, как при предыдущих вариантах вируса, сказал эпидемиолог.

Перевощиков добавил, что иммунитет после перенесенного заболевания или вакцинации от Covid-19 не вечен, и 16-17% зараженных уже болели ранее или были вакцинированы.

Он отметил, что в условиях распространения омикрон-штамма в первую очередь необходимо защищать группы риска, которым и рекомендуется четвертая прививка от Covid-19. Кроме того, уберечься от заражения можно, если носить маску, а также не отправляться по делам с симптомами заболевания, даже если они совсем легкие, чтобы уберечь от заражения других.