Перевощиков: возможно, в общественных местах снова придется использовать маски
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Для ограничения заболеваемости Covid-19 может быть расширено использование масок в общественных местах, а также, вероятно, ограничения могут коснуться массовых мероприятий, сказал в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что этим летом волна заболеваемости коронавирусом началась на три-четыре недели раньше, поэтому, если рост заболеваемости продолжится так же, как в прошлом году, пик может наступить в конце октября.

У людей, инфицированных омикрон-штаммом, наблюдаются такие симптомы, как кашель, насморк, температура, а в тяжелых случаях - пневмония, но при омикроне она случается крайне редко, что помогает больницам контролировать ситуацию, так как приток пациентов не так велик, как при предыдущих вариантах вируса, сказал эпидемиолог.

Перевощиков добавил, что иммунитет после перенесенного заболевания или вакцинации от Covid-19 не вечен, и 16-17% зараженных уже болели ранее или были вакцинированы.

Он отметил, что в условиях распространения омикрон-штамма в первую очередь необходимо защищать группы риска, которым и рекомендуется четвертая прививка от Covid-19. Кроме того, уберечься от заражения можно, если носить маску, а также не отправляться по делам с симптомами заболевания, даже если они совсем легкие, чтобы уберечь от заражения других.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля