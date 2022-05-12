Период помощи некоторым беженцам будет продлен вдвое

Государство продолжит помогать людям, бежавшим в Латвию из Украины, на эти цели выделено 100 млн евро. Кроме того, по плану Минблага 90-дневный срок поддержки для ряда групп беженцев может быть продлен вдвое. Об этом в передаче Латвийского радио 4 "Действующие лица" рассказал госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов, пишет rus.lsm.lv.

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По данным МВД, в Латвии присвоено уже 28435 уникальных кодов — это значит, столько людей из Украины обратилось за помощью социального характера или помощью в получении необходимых документов.

В конце апреля правительство утвердило новый план по приему беженцев из Украины, который предусматривает выделение более чем 100 млн евро на все мероприятия. В частности было принято (и сейчас политически поддержано в Сейме) решение о введении нового вида пособия для частных лиц, лимит — 300 евро (100 евро за первого беженца и по 50 за каждого следующего), а также пособие по размещению в частной квартире с лимитом до 400 евро.

В документе указано ориентировочное число тех, кому латвийское государство в состоянии помочь — 40 тысяч человек. Как пояснил госсекретарь МВД, это соотносится с тем объемом поддержки, который оказывают украинским беженцам Литва и Эстония, и позволяет надеяться, что удастся избежать "своего рода туризма со стороны искателей более легкой доли". Он также отметил, что в конце мая ЕС обещает ввести единую платформу по обмену данных между странами-участницами.

Что касается 90-дневного срока оказания помощи, который у многих беженцев на исходе, то правящая коалиция, по словам госсекретаря МВД, политически поддерживает два принципа: "Прекращение использования гостиниц — до 1 июля, но это с учетом того, что с 1 мая уже будет новое пособие по поддержке принимающих у себя беженцев частных лиц. И второе — 90 плюс 90, это значит, что пособие люди смогут получать и по прошествии трех месяцев, если они будут соответствовать тем критериям, которые разработал Минблаг. Например, это инвалиды. Ситуации, где объективно есть необходимость продлить этот период предоставления помощи".