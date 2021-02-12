Первая декада февраля была на пять градусов холоднее нормы

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первой декаде февраля средняя температура воздуха в Латвии составляла -8,8 градуса, что на пять градусов ниже нормы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самая низкая температура воздуха составила -28,5 градусов 6 февраля в Стальгене, а максимальная температура была зафиксирована 3 февраля в Лиепае, где столбик термометра поднялся до +4,1 градуса.

Отклонение средней температуры первой декады месяца от средней многолетней составляло от -3 градусов в Колке до -7,8 градусов в Бауске.

Среднее количество осадков в начале февраля в Латвии составило 5,3 миллиметра или 38% от нормы. Наибольшее количество осадков — 15,4 мм — было в Калнциемсе, а меньше всего снега выпало в Дагде, Добеле и Салдусе, где количество осадков не превышало 1,6 мм.

Средняя высота снежного покрова в первой декаде февраля колебалась от пяти сантиметров в Вентспилсском порту до 33 сантиметров в Огресгалсе и Сигулде.

Толщина ледового слоя на внутренних водоемах Латвии составляет от 8 до 33 см.