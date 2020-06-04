Первому закону о Covid-19 присвоен статус высокой срочности, что позволит не продлевать ЧС

Первый из законов о Covid-19 получил в Сейме статус высокой срочности, необходимый для того, чтобы не пришлось продлевать чрезвычайное положение.

За присвоение закону статуса срочности проголосовали 69 депутатов. Им еще предстоит голосовать за сам законопроект.

Как сообщалось, правительство на прошлой неделе поддержало и направило на рассмотрение в парламентские комиссии несколько законопроектов. В основном депутаты поддержали их для рассмотрения в первом чтении.

Чтобы законы могли вступить в силу до 9 июня, их нужно провозгласить самое позднее в понедельник, 7 июня.

Законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19 определяет порядок ограничения распространения болезни после отмены чрезвычайного положения.